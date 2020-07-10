“Sen Çal Kapımı” trend oldu!

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı “Sen Çal Kapımı” dizisinin ilk bölümü geçtiğimiz Çarşamba akşamı ekrana geldi. Oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Ahmet Somers, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri barındıran dizinin ilk bölümünün ardından 2. bölüm fragmanıda hemen yayınlandı.Sen Çal Kapımı 2. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandıktan kısa bir süre sonra Youtube Trend Listesinde 1. sıraya yükseldi.“Sen Çal Kapımı”, yeni bölümüyle 15 Temmuz Çarşamba saat 20.00’de FOX'ta.