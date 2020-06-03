'Sen Çal Kapımı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!

Oyuncu kadrosunda; Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Ahmet Somers, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri barındıran dizinin ilk tanıtımı dün akşam FOX izleyicisiyle buluştu.Eda Yıldız (Hande Erçel) ve Serkan Bolat’ı (Kerem Bürsin) bir basın toplantısında birbirlerini çok seven iki aşık gibi ilişkilerinden bahseden ancak ardından da birbirlerini hiç sevmeyen iki kişi olarak evlilik sözleşmesi imzalarken gördüğümüz tanıtım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Tanıtım, kısa sürede Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı.Yaz ekranının iddialı dizisi “Sen Çal Kapımı”, çok yakında FOX’ta.Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.