“Sen Çal Kapımı”nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı "Sen Çal Kapımı" dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. "Sen Çal Kapımı" yeni bölüm fragmanında Serkan, Eda'nın gözyaşlarını silerek, "Hiçbir şey gözyaşlarına değmez, hiç kimse seni ağlatamaz!" yanında olduğunu hissettiriyor.İşte Sen Çal Kapımı 6. bölüm fragmanı: