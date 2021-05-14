Sen Çal Kapımı'nın yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

Farklı ülkelerde hayran sayılarını gün geçtikçe katlayan, yayınlandığı süreçte Twitter’da trendtopic listelerinden hiç düşmeyen, romantik sahneleriyle büyüleyen “Sen Çal Kapımı”, iddialı yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.Oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt ve Sinan Albayrak gibi birçok başarılı isimleri barındıran dizi 9 Haziran Çarşamba itibarıyla her çarşamba saat 20.00’de yeni bölümleriyle FOX’ta.