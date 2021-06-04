'Sen Çal Kapımı' dizisine yeni oyuncular katıldı!

Oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt ve Sinan Albayrak gibi birçok başarılı isimleri barındıran diziye son olarak Sina Özer, Doğa Özüm, Ayşe Akın, Ahmet Efe Metekoğlu ve Maya Başol da katıldı.Özer dizide Eda’nın (Hande Erçel) asistanı Kerem’i,Doğa Özüm Serkan’ın (Kerem Bürsin) kuzenini,Ayşe Akın otel sahibi Deniz’i,Sinan Helvacı Eda’nın yakın arkadaşı Burak’ı canlandırırken,çocuk oyuncu Maya Başol Eda ile Serkan’ın 5 yaşındaki kızı,Ahmet Efe Metekoğlu ise Pırıl (Başak Gümülcinelioğlu) ve Engin’in (Anıl İlter) oğlu rolüne hayat verecek.“Sen Çal Kapımı”, 9 Haziran Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.