Magazin - 21 Ocak 2017 22:00

Manken Didem Soydan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Güzel yıldızın paylaştığı fotoğraf beğeni toplarken altına "Harikasın, çok güzelsin, Sen normal insan olamazsın" gibi yorumlar yapıldı.İşte Didem Soydan'ın o paylaşımı: