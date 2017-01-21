"Sen normal insan olamazsın"

Didem Soydan'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım beğeni topladı. Bir takipçisi fotoğrafın altına "Sen normal insan olamazsın" yazdı.

Magazin - 21 Ocak 2017 22:00
"Sen normal insan olamazsın"
Manken Didem Soydan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Güzel yıldızın paylaştığı fotoğraf beğeni toplarken altına "Harikasın, çok güzelsin, Sen normal insan olamazsın" gibi yorumlar yapıldı.

İşte Didem Soydan'ın o paylaşımı:

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Bağlantılar: Didem Soydan

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