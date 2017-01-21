İşte Didem Soydan'ın o paylaşımı:
"Sen normal insan olamazsın"
Didem Soydan'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım beğeni topladı. Bir takipçisi fotoğrafın altına "Sen normal insan olamazsın" yazdı.Magazin - 21 Ocak 2017 22:00
Manken Didem Soydan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Güzel yıldızın paylaştığı fotoğraf beğeni toplarken altına "Harikasın, çok güzelsin, Sen normal insan olamazsın" gibi yorumlar yapıldı.
İşte Didem Soydan'ın o paylaşımı:
İşte Didem Soydan'ın o paylaşımı:
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