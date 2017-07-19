Senem Kuyucuoğlu’ndan cesur paylaşım!

Senem Kuyucuoğlu, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımıyla şaşırttı.

Magazin - 19 Temmuz 2017 20:00
Senem Kuyucuoğlu’ndan cesur paylaşım!
2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımıyla hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Instagram hesabından zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel model, sırtı çıplak bir şekilde söz konusu fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da 16 binden fazla takipçisi bulunan Senem Kuyucuoğlu'nun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

2014 yılında Uyuşturucu kullanırken görüntüleri çıkan Senem Kuyucuoğlu, uzun süre magazin gündeminden inmemiş, tedavi süreci sonrası geçmişe sünger çektiğini söylemişti.

Senem Kuyucuoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Artık temizim. Tedavimi başarıyla tamamladım. Eski formuma ve işimin başına döndüm. Spor yapıyorum ve bir yıldır sadece ayran içiyorum" demişti.

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