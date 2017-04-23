Şener Şen emlak zengini!

Şener Şen'in arazisine 19 villalık havuzlu site yapılıyor.

Magazin - 23 Nisan 2017 09:32
Şener Şen emlak zengini!
Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Şener Şen emlak zengini çıktı!

Oyunculuktan ve reklamlardan kazandığını gayrimenkule yatıran usta, son olarak turizmin gözde merkezlerinden Muğla’nın Datça İlçesi’ne bağlı Palamutbükü’nden 10 dönüm arazi satın aldı.


DATÇA’NIN EN GÖZDE KOYU
Şen’in denize sıfır konumdaki arazisinde yer alacak 19 villalık havuzlu sitenin yapımına başlandı.

Usta oyuncunun Datça’nın en gözde koylarından Palamutbükü’ndeki arazisinden başka Rumelihisarı ve Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde iki binası, Etiler’de ise lüks bir dairesi bulunuyor.


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Kaynak:haberturk.com
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