'Seni Çok Bekledim'de Nil Burak sürprizi!

Star’da her Cuma ekrana gelen, Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, Seni Çok Bekledim’e bu hafta ünlü sanatçı Nil Burak konuk olacak.Dizinin 26 Şubat Cuma akşamı ekran gelecek yeni bölümünde Nil Burak unutulmaz şarkısı “ Sen de Başını Alıp Gitme”yi seslendirerek, izleyenlere nostalji yaşatacak.Nil Burak sesiyle büyüleyecek…Şarkıları ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı, dizinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu ile gerçekleşen sahnelerinden çok keyif aldığını ve 13 yıldan sonra tekrar bir set ortamında olmaktan heyecan duyduğunu söyledi.Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un yaptığı dizinin kadrosunda Özcan Deniz,İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.Seni Çok Bekledim, heyecan dolu yeni bölümüyle 26 Şubat Cuma 20.00’de Star’da.