'Seni Çok Bekledim'de sırlar ortaya çıkıyor!

Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un yaptığı dizinin dev kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.Erzincan, Katar ve İstanbul sahneleri ile ekranda görsel şölen sunacak olan dizi, Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getirecek.Kadir’in, babasının yadigarı yüzüğün yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelmesi Ayliz’i şok eder. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.Ayliz; kimseye bağlanmamayı, annesi onu kimsesizler yurduna bırakıp gittiğinde öğrenmiştir. Serkan ile de bu yüzden evlenmek ister. Aşık değildir ona. Sadece güvenli bir limandır gözünde. Ama Kadir’i görünce her şey değişir. Yıllardır kaçtığı hissin bu olduğunu hemen anlar. Ayliz Kadir’den uzak durmaya çalışsa da hayat görünmeyen iplerle bağlar ikisini birbirine ve her defasında tekrar bir araya gelirler. Ayliz bu hislerle tanıştıktan sonra Serkan’la evlenemez ama Kadir’den de uzak durmaya çalışır. Sonunda Ayliz ve Kadir kavuştuklarında büyük bir sır açığa çıkar.