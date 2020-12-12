'Seni Çok Bekledim'den aşk dolu tanıtım!

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı, Skala Yapım ve DNZ Film imzalı dizinin tanıtımında ikilinin romantik sahneleri çok beğenildi.Uzun süren hazırlığın ardından, çekimlerine ara vermeden devam eden dizide, Kadir ve Ayliz’in tutkulu aşkı izleyiciyi ekranlara kilitleyecek!Şahin Altuğ’un yönettiği dizinin kadrosunda; Yıldız Kültür, Caner Şahin, Mustafa Uğurlu, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Sibel Şişman, Hakan Ummak, Mehmet Ulay, Gürkan Güzeyhuz ve Damla Makar yer alıyor.Başarılı oyuncu kadrosu ve iddialı senaryosuyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan “Seni Çok Bekledim” yakında Star’da.