'Seni Çok Bekledim'den bir tanıtım daha!

Uzun süren ön hazırlık ve ilk bölüm çekimlerinin ardından Seni Çok Bekledim’in, fragmanı yayınlandı. Erzincan, Katar ve İstanbul sahneleri ile çok konuşulacak bir bölüme imza atan, Skala Yapım ve DNZ Film imzalı dizinin başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaşıyor.Doha sahneleri ile tam bir görsel şölen sunan fragman, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun tutku dolu aşkı ile adından söz ettirecek.Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un yaptığı dizinin dev kadrosunda Deniz ve Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.Seni Çok Bekledim yakında Star’da…