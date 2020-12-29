“DIŞI ÇOK KALABALIK, İÇİ KİMSESİZ OLANLARDAN”
Dizide, Özcan Deniz’in canlandıracağı ‘Kadir’ karakterinin kardeşi ‘Erol’ olarak seyirci karşısına çıkacak olan İlhan Şen, dizideki rolü anlattı. İlhan Şen; “Erol, dışı çok kalabalık, içi kimsesiz olanlardan. Erol’un anlam veremediği, adını koyamadığı bir derdi, bu derde derman ararken düştüğü dipsiz kuyuları var. Nefes almasını, bütün akan sularının durulmasını sağlayan tek kişi, tek kıymetlisi, tek sevdiği olan abisinin gelmesi, tesadüf ve kader kavramlarının tam ortasında, Erol’a hayat anlamımda yeni bir rol veriyor” dedi.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Şahin Altuğ’un yönettiği dizinin oyuncu kadrosunda; Yıldız Kültür, Caner Şahin, Mustafa Uğurlu, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Mehmet Ulay, Sibel Şişman, Hakan Ummak, Gürkan Güzeyhuz ve Damla Makar gibi sevilen isimler yer alıyor.
Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ‘Seni Çok Bekledim’ yakında Star’da.
'Seni Çok Bekledim'e sürpriz bir isim...
Star’ın yeni dizisi, ‘Seni Çok Bekledim’ yakında seyircisi ile buluşacak. Dizide, yakışıklı oyuncu İlhan Şen, ‘Erol’ karakterini canlandıracak.
29.12.2020 22:13 Dizi Galeri