'Seni Çok Bekledim'e sürpriz bir isim...

Dizide, Özcan Deniz’in canlandıracağı ‘Kadir’ karakterinin kardeşi ‘Erol’ olarak seyirci karşısına çıkacak olan İlhan Şen, dizideki rolü anlattı. İlhan Şen; “Erol, dışı çok kalabalık, içi kimsesiz olanlardan. Erol’un anlam veremediği, adını koyamadığı bir derdi, bu derde derman ararken düştüğü dipsiz kuyuları var. Nefes almasını, bütün akan sularının durulmasını sağlayan tek kişi, tek kıymetlisi, tek sevdiği olan abisinin gelmesi, tesadüf ve kader kavramlarının tam ortasında, Erol’a hayat anlamımda yeni bir rol veriyor” dedi.Şahin Altuğ’un yönettiği dizinin oyuncu kadrosunda; Yıldız Kültür, Caner Şahin, Mustafa Uğurlu, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Mehmet Ulay, Sibel Şişman, Hakan Ummak, Gürkan Güzeyhuz ve Damla Makar gibi sevilen isimler yer alıyor.Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ‘Seni Çok Bekledim’ yakında Star’da.