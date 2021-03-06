Seni Çok Bekledim’in oyuncu kadrosuna sürpriz isim!

Heyecan ve aksiyon dolu sahnelerin her bölümde arttığı dizide bu hafta mesleğinde tuttuğunu koparan, ‘demir leblebi’ diye de anılan Savcı Pınar rolü ile Hande Oktan’ı izleyeceğiz.Demir Leblebi’ lakaplı ‘Savcı Pınar’ rolü ile diziye girecek olan başarılı oyuncu Hande Oktan, seyirciyi heyecan dolu bir serüvenin de içine sokacak.Son derece güçlü karakterde, zeki, ciddi ve sert üslubuyla güzel bir kadın olan Pınar Erten, (Hande Oktan) Zahide’nin şüpheli ölümüyle ilgili gelişen süreçte Cemal’in bir şeyler gizlediğini anlayarak , Kadir’le de iş birliği halinde olayın üzerine gitme konusunda ısrarlı davranacak.Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, her Cuma Star’da izleyici ile buluşuyor.Seni Çok Bekledim, yeni bölümüyle 5 Mart Cuma 20.00’de Star’da.