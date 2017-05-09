İstanbul’un eski semtlerinden Bayrampaşa’da geçen filmin kadrosunda Ahmet Kayakesen, İlay Erkök, Arzu Oruç, Serdar Sezgin Güvenç, Turgay Tanülkü ve Zihni Göktay gibi ünlü oyuncular yer alıyor.
Seksenli yılların esintisini günümüze taşıyan ve bu mahalle kültürüyle yoğrulmuş iki gencin eğlenceli hikâyelerinin anlatıldığı ‘Seni Gidi Seni’ sinema filminin çekimleri Bayrampaşa Belediyesi’nin de destekleri ile başladı. Cengiz Çoşkuner’in ‘Seni Gidi Seni’ isimli şarkısından esinlenerek adının oluşturulduğu filmin Kasım 2017’de vizyona girmesi planlanıyor.
Başrollerini Ahmet Kayakesen, İlay Erkök, Serdar Sezgin Güvenç, Arzu Oruç üstlenirken filmde Turgay Tanülkü, Zihni Göktay, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Yavuz Gürbüz, Güray Özcan, Erkan Çelik, Tayfun Demirhan, Ahmet Dursun ve İrfan Aslanhan da rol alıyor.
7’den 70’e tüm izleyici kitlesini güldürmeyi hedefleyen filmin yapımcılığını Gökhan Kalafat, Mülhan Tümer, Tuncay Çaltekin ve Erdoğan Eyrik birlikte üstleniyor.
‘Seni Gidi Seni’ filminin çekimleri başladı!
Senaryosu Erdoğan Eyrik tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Aydın Sayman’ın yaptığı ‘Seni Gidi Seni’ sinema filminin çekimleri başladı.Sinema - 09 Mayıs 2017 10:12
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