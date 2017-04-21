ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan "Seni Kimler Aldı"nın yayın tarihi belli oldu.
Yapımcılığını Pastel Film Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün yaptığı, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Pınar Uysal ve Yazım Ekibinin (Tufan Bora, İbrahim Güler, Erdal Bektaş) yazdığı "Seni Kimler Aldı", 30 Nisan Pazar 20:00’de ekrana gelecek.
Güçlü kadroda usta oyuncular Ülkü Duru, Yıldız Kültür, Funda İlhan, Ahmet Saraçoğlu, İpek Tenolcay, Nalan Yavuz, Osman Wöber, Haldun Boysan, Ayşe Tunaboylu yer alırken bu dev kadroya Evren Erler, Edip Tepeli, Sibel Ergün, Yiğit Koçak ve Su Dura eşlik ediyor.
Seni Kimler Aldı’nın yayın tarihi belli oldu!
Başrollerini Fulya Zenginer, Serhan Yavaş, Duygu Yetiş ve Yiğit Kirazcı paylaştığı "Seni Kimler Aldı"nın yayın tarihi netleşti.Magazin - 22 Nisan 2017 05:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Seni Kimler Aldı, ATV
MAGAZİN HABERLERİ
- Sinan Akçıl'dan Demet Akalın'a doğum günü kutlaması
- Göksel'i üzen yorumlar
- Kıvanç Tatlıtuğ'un özel şartları!
- Demet Akalın'dan 5. yıl paylaşımı
- Aşk ve Mavi'de müzik şöleni
- Kenan Doğulu: Beren'le hala sevgili gibiyiz
- Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu?
- Hakan Çalhanoğlu evlendi
- Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?