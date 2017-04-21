Magazin - 22 Nisan 2017 05:00

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan "Seni Kimler Aldı"nın yayın tarihi belli oldu.Yapımcılığını Pastel Film Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün yaptığı, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Pınar Uysal ve Yazım Ekibinin (Tufan Bora, İbrahim Güler, Erdal Bektaş) yazdığı "Seni Kimler Aldı", 30 Nisan Pazar 20:00’de ekrana gelecek.Güçlü kadroda usta oyuncular Ülkü Duru, Yıldız Kültür, Funda İlhan, Ahmet Saraçoğlu, İpek Tenolcay, Nalan Yavuz, Osman Wöber, Haldun Boysan, Ayşe Tunaboylu yer alırken bu dev kadroya Evren Erler, Edip Tepeli, Sibel Ergün, Yiğit Koçak ve Su Dura eşlik ediyor.