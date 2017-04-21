Seni Kimler Aldı’nın yayın tarihi belli oldu!

Başrollerini Fulya Zenginer, Serhan Yavaş, Duygu Yetiş ve Yiğit Kirazcı paylaştığı "Seni Kimler Aldı"nın yayın tarihi netleşti.

Magazin - 22 Nisan 2017 05:00
Seni Kimler Aldı’nın yayın tarihi belli oldu!
ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan "Seni Kimler Aldı"nın yayın tarihi belli oldu.

Yapımcılığını Pastel Film Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün yaptığı, yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Pınar Uysal ve Yazım Ekibinin (Tufan Bora, İbrahim Güler, Erdal Bektaş) yazdığı "Seni Kimler Aldı", 30 Nisan Pazar 20:00’de ekrana gelecek.

Güçlü kadroda usta oyuncular Ülkü Duru, Yıldız Kültür, Funda İlhan, Ahmet Saraçoğlu, İpek Tenolcay, Nalan Yavuz, Osman Wöber, Haldun Boysan, Ayşe Tunaboylu yer alırken bu dev kadroya Evren Erler, Edip Tepeli, Sibel Ergün, Yiğit Koçak ve Su Dura eşlik ediyor.

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Bağlantılar: Seni Kimler Aldı, ATV

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