Sera Tokdemir koronavirüse yakalandı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Tozkoparan' dizisinde rol alan Sera Tokdemir, gece rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından ünlü oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı.Bir süre hastanede kalacak olan Tokdemir, temasta bulunduğu kişileri uyardı: Herkese merhaba. Gece çok kötü hissederek acile geldim. Aldığım serumlar iyi olmamı sağlamayınca, doktor yatışıma karar verdi. Az önce Covid pozitif olduğumu öğrendim. Lütfen temasta olan herkes mutlaka test yaptırsın.Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, iki doz koronavirüs aşısı yaptırdığını da açıkladı.