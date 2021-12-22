TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Tozkoparan' dizisinde rol alan Sera Tokdemir, gece rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından ünlü oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı.
Bir süre hastanede kalacak olan Tokdemir, temasta bulunduğu kişileri uyardı: Herkese merhaba. Gece çok kötü hissederek acile geldim. Aldığım serumlar iyi olmamı sağlamayınca, doktor yatışıma karar verdi. Az önce Covid pozitif olduğumu öğrendim. Lütfen temasta olan herkes mutlaka test yaptırsın.
İKİ AŞILI
Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, iki doz koronavirüs aşısı yaptırdığını da açıkladı.
Sera Tokdemir koronavirüse yakalandı!
Oyuncu Sera Tokdemir, yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu: Az önce covid pozitif olduğumu öğrendim.
22.12.2021 16:25 Magazin