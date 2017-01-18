Serap Tibuk zayıfladı
Turizmci işadamı Besim Tibuk’un eşi Serap Tibuk, Akmerkez’de görüntülendi.Sosyete - 18 Ocak 2017 16:47
Bilindiği gibi Serap Hanım holdinglerine bağlı olan şirketlerin yönetimini İstanbul’dan yürüterek yoğun bir tempoda çalışma hayatına devam ediyor. Birkaç mağazaya uğradıktan sonra evine market alışverişi yapan Serap Hanım’ın bir hayli kilo verdiği dikkatlerden kaçmazken geçirdiği ağır gribin yorgunluğu ise yüzünden belli oluyordu.
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