Seray Kaya'dan annesine sürpriz doğum günü

Babası Hasan Kaya kalp krizi nedeniyle 3 Şubat 2019 tarihinde hayatını kaybeden Seray Kaya, annesine sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.Güzel oyuncu, aile dostlarının katıldığı partide, “İyi ki doğdun meleğim” yazdırdığı doğum günü pastasının mumlarını annesi Nilüfer Kaya ile birlikte söndürdü.Gecceye ait bir kareyi kalp emojisiyle birlikte Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Seray Kaya, “Seni çok seviyorum anne” notunu düştü.