Babası Hasan Kaya kalp krizi nedeniyle 3 Şubat 2019 tarihinde hayatını kaybeden Seray Kaya, annesine sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
"İYİ Kİ DOĞDUN MELEĞİM"
Güzel oyuncu, aile dostlarının katıldığı partide, “İyi ki doğdun meleğim” yazdırdığı doğum günü pastasının mumlarını annesi Nilüfer Kaya ile birlikte söndürdü.
"SENİ SEVİYORUM ANNE"
Gecceye ait bir kareyi kalp emojisiyle birlikte Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Seray Kaya, “Seni çok seviyorum anne” notunu düştü.
Seray Kaya'dan annesine sürpriz doğum günü
2017-2020 yılları arasında yayınlanan 'Kadın' dizisinde canlandırdığı 'Şirin' rolüyle ünlenen, şimdilerde 'Mahkum' dizisinde 'Cemre' karakterine hayat veren Seray Kaya, Maslak’ta bir mekanda annesi Nilüfer Kaya'ya sürpriz yaş günü kutlaması organize etti.
18.03.2022 18:01 Magazin