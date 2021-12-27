Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evli olan Seray Sever bir süredir Bodrum'da vakit geçiriyordu. Gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme gelen Seray Sever'in hamile olduğu, hatta ikiz bebek beklediği iddia edildi.
Seray Sever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu doğruladı.
"ÜÇ AYDIR ÇITIMIZI ÇIKARMADIK"
Ünlü oyuncu ve sunucu tebrik mesajlarını yayınlayarak "Yeğenlerimiz geliyor üç aydır çıtımızı çıkarmadık" yazan bir notu da paylaştı. Seray Sever paylaşıma nazar boncuğu koymayı da ihmal etmedi.
Seray Sever'den hamilelik açıklaması: Yeğenleriniz geliyor
Eray Sünbül ile üç yıl önce evlenen 48 yaşındaki Seray Sever'in hamile olduğu iddia edilmişti. Seray Sever ikiz bebekleri olacağı iddialarını doğruladı ve sosyal medyadan kendisine gelen tebrik mesajlarını paylaştı.
27.12.2021 15:16 Magazin