Seray Sever'den hamilelik açıklaması: Yeğenleriniz geliyor

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evli olan Seray Sever bir süredir Bodrum'da vakit geçiriyordu. Gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme gelen Seray Sever'in hamile olduğu, hatta ikiz bebek beklediği iddia edildi.Seray Sever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu doğruladı.Ünlü oyuncu ve sunucu tebrik mesajlarını yayınlayarak "Yeğenlerimiz geliyor üç aydır çıtımızı çıkarmadık" yazan bir notu da paylaştı. Seray Sever paylaşıma nazar boncuğu koymayı da ihmal etmedi.