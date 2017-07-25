Samsun'da düzenlenen organizasyonda Kavak Spor Salonu'nda serbest güreş müsabakaları yapıldı. Milli güreşçi İlhan Çıtak, 97 kiloda Ukraynalı rakibi Viktor Antypenko'yu 10-0 teknik üstünlükle yenerek altın madalyaya uzandı.
Milli sporculardan 65 kiloda mücadele eden Onur Arı ise Rus Valerii Chemposov'u mağlup ederek bronz madalya aldı.
DHA
Serbest güreşte bir altın ve bir bronz madalya
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları serbest güreşte İlhan Çıtak altın, Onur Arı bronz madalya kazandı.Diğer Sporlar - 25 Temmuz 2017 21:41
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