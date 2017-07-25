Serbest güreşte bir altın ve bir bronz madalya

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları serbest güreşte İlhan Çıtak altın, Onur Arı bronz madalya kazandı.

Diğer Sporlar - 25 Temmuz 2017 21:41
Serbest güreşte bir altın ve bir bronz madalya
Samsun'da düzenlenen organizasyonda Kavak Spor Salonu'nda serbest güreş müsabakaları yapıldı. Milli güreşçi İlhan Çıtak, 97 kiloda Ukraynalı rakibi Viktor Antypenko'yu 10-0 teknik üstünlükle yenerek altın madalyaya uzandı.

Milli sporculardan 65 kiloda mücadele eden Onur Arı ise Rus Valerii Chemposov'u mağlup ederek bronz madalya aldı.


DHA
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