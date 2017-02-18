Sercan Batur yere düşen kız arkadaşını bıraktı!

Oyuncu Sercan Badur, önceki gecce Karaköy'de bir mekanda arkadaşlarıyla eğlendi.

Magazin - 18 Şubat 2017 10:27
Sercan Batur yere düşen kız arkadaşını bıraktı!
Oyuncu Sercan Badur, önceki gecce Karaköy'de bir mekanda arkadaşlarıyla eğlendi. Alkolün etkisiyle kız arkadaşı mekanın önünde yere düşünce patlayan flaşlara sinirlenen Sercan Badur, "Çekmesene kardeşim neyin derdindesin?" diyerek, kız arkadaşını bırakıp mekan içine kaçtı. Badur, gazeteciler kapıda diye bir daha mekan kapısına çıkmadı. Birlikte eğlendiği kız arkadaşıyla ilgilenmeyen Badur, mekan çalışanlarının yardımıyla taksiye bindirerek evine yollandı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN

KAYNAK: milliyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Sercan Batur

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Eser West'ten ilk paylaşım!
  • Boğaz manzaralı evinden taşındı!
  • Kıvanç, New York yolcusu!
  • Serenay, Amerika'ya mı yerleşiyor?
  • İTÜ'ye Athena çıkarması
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Gecceliği 3 bin TL'lik otelde balayı
  • Gerçekte kim olduğu ortaya çıktı!
  • Paylaştığı video yürekleri dağladı
  • "İçerde"nin yeni tanıtımı yayınlandı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı video yürekleri dağladı!
  • Beren Saat'i üzen haber!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Avatar Atakan'a şok! Savcılık harekete geçti!
  • Ahu Yağtu'dan yıllar sonra Cansu Dere mesajı!
  • Sonsuz Aşk'tan ilk görüntüler..
  • Almeda Abazi'nin sitemi
  • Nazlı Çelik ve Serdar Bilgili yeniden ayrıldı
Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı video yürekleri dağladı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Albay Cevdet'in gerçek hayatta kim olduğu ortaya çıktı
  • Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı video yürekleri dağladı!
  • Instagram'da ünlüler - 17.02.2017
  • Burak Özçivit'e Fahriye Evcen'in öpüşmesi sorulunca
  • Chrissy Teigen'den olay poz!
  • Almeda Abazi'nin sitemi
  • Ahu Yağtu'dan yıllar sonra Cansu Dere mesajı!
Reytinglerin galibi hangisi oldu?