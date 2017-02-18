Sercan Batur yere düşen kız arkadaşını bıraktı!

Magazin - 18 Şubat 2017 10:27

Oyuncu Sercan Badur, önceki gecce Karaköy'de bir mekanda arkadaşlarıyla eğlendi. Alkolün etkisiyle kız arkadaşı mekanın önünde yere düşünce patlayan flaşlara sinirlenen Sercan Badur, "Çekmesene kardeşim neyin derdindesin?" diyerek, kız arkadaşını bırakıp mekan içine kaçtı. Badur, gazeteciler kapıda diye bir daha mekan kapısına çıkmadı. Birlikte eğlendiği kız arkadaşıyla ilgilenmeyen Badur, mekan çalışanlarının yardımıyla taksiye bindirerek evine yollandı.İŞTE O GÖRÜNTÜLER:KAYNAK: milliyet.com.tr