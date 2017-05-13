Eski eşi Nazlı Çelik’le bir dönem barışıp yeniden ayrılan eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili, geccelere hızlı döndü. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre ünlü işadamı önceki akşam Bebek’te iki güzelle rakı-balık keyfi yaparken objektiflere takıldı. Görüntülendiklerinden habersiz, dört saat boyunca Boğaz’a karşı sohbet eden üçlü, mekândan gece 01.30’da ayrıldı. Bilgili ve yanındaki iki güzel, çıkışta flaşların patlamasıyla büyük şok yaşadı. İşadamı restorana geri dönerken güzeller panikle kendilerini otomobile attı. Kadınlardan sarışın güzel yüzünü gizlemek için büyük çaba sarf etti.
İçeride bir süre gazetecilerin gitmesini bekleyen Bilgili, güzelleri otomobiliyle gönderip mekândan tek başına ayrıldı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
KAYNAK: hurriyet.com.tr
Serdar Bilgili çapkınlık turunda böyle yakalandı!
Spiker Nazlı Çelik’le ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan çapkın işadamı Serdar Bilgili, gecce hayatına geri döndü. Bilgili, Boğaz’da iki güzelle objektiflere yakalandı.Sosyete - 13 Mayıs 2017 09:49
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