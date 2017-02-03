Serdar Ortaç çocuk sorusuna bakın ne cevap verdi?

Magazin - 03 Şubat 2017 21:00

Pop müziğinin başarılı ismi Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan Ortaç ile birlikte İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. 'En iyi ben söylerim' çekimlerinin gayet iyi geçtiğini birinci bölümün bittiğini ve ikinci bölüm için çekim hazırlıkları yapmaya başladıklarını söyleyen Serdar Ortaç, "Yeni yıldaki planlarınızda çocuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Nasip, hayırlısı " diyerek kısa bir cevap verdi. Ortaç çifti, AVM'deki alışveriş turunun ardından bir restorana geçerek yemek eşliğinde uzun süre sohbet etti.