Serdar Ortaç: Donald Trump'ın bile gencecik karısı var

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç Uludağ'da söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Magazin - 18 Ocak 2017 14:10
Serdar Ortaç: Donald Trump'ın bile gencecik karısı var
Uludağ'da düzenlenen Gençlik festivalinde 'Gıybet' parçasıyla sahneye çıkan ünlü sanatçı Serdar Ortaç, eski yeni şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere güzel anlar yaşattı.



İki saat boyunca şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç sahneye çıkmadan önce kuliste gazetecilerin sorularını cevapladı.

Serdar Ortaç aşkta veya evlilikte yaş farkının sorulması üzerine, "Bence yaş farkı önemli değildir. Gönül ve aşkın yaşı olmaz. Erkekte biraz daha tahammül edilebilir oluyor. Kadınlarda ise olağan dışı bir şeymiş gibi karşılanıyor. Sevmişler birbirlerini. Gereksiz bence" dedi.

Anne ve babasının da aralarında 15 yaş fark olduğunu belirten Serdar Ortaç, "Aralarında 40 yaş fark olanlar bile var. Dünyada örnekleri arasında ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın bile gencecik karısı var. Bende Chloe'yi sevdim evlendim. Trump baba bile sevmiş evlenmiş. Doğru, bir şey demek istemiyorum. Gönül ister ki 3- 5 yaş fark olsun, aynı anda âşık olsunlar, beraber büyüsünler, evlensinler. Aşk bu gözü yok ki" diye konuştu.

Serdar Ortaç, "Ne zaman baba olacaksınız?" sorusu üzerine ise "Kısmet" cevabı vermekle yetindi.

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