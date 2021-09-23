Beşiktaş Kulübü, şarkıcı Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili sahnede yaptığı hareketler ve kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.
Serdar Ortaç konuyla ilgili Gecce.com’a özel açıklamalarda bulundu. Şarkıcı hem Beşiktaş kulübünden özür diledi.
İşte Serdar Ortaç'ın o açıklamaları:
Serdar Ortaç, Gecce.com'a konuştu!
Bir etkinlik sırasında 3-3 biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili hakaret içeren yorumda bulunan Serdar Ortaç hakkında Beşiktaş kulübü, hukuki işlem başlatılacağını açıklamıştı. Serdar Ortaç konuyla ilgili ilk kez konuştu.
23.09.2021 17:00 Magazin