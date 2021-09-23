Serdar Ortaç, Gecce.com'a konuştu!

Beşiktaş Kulübü, şarkıcı Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili sahnede yaptığı hareketler ve kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.Serdar Ortaç konuyla ilgili Gecce.com’a özel açıklamalarda bulundu. Şarkıcı hem Beşiktaş kulübünden özür diledi.İşte Serdar Ortaç'ın o açıklamaları: