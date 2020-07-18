Serdar Ortaç herkesi duygulandırdı: "Chloe'yi çok sevmiştim.."

Serdar Ortaç, YouTube'da Gökhan Çınar’ın kanalına konuk oldu. Programda içini döken Serdar Ortaç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Seni neden sevdiklerini anlayamıyorsun.Chloe Loughnan'ı çok sevmiştim.Hiç mutlu olduğumu hatırlamıyorum. En mutlu olduğum zamanda bile mutsuzluk bulurdum.Bir sürü duygu var hissetmediğim. Heyecan sıfır. Büyük konuşmayayım ama aşk olmaz artık, sanmam yani. Benim mutsuzluğumu bulaştırmak istemem. Onun ahını almak istemem yani. Korku, pişmanlık, bunların hepsi gitti. Kaç bin tane duygu vardır? Söyleyin hepsine çarpı atayım.