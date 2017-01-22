Serdar Ortaç yeni albüm öncesi İrlanda’da inzivaya çekilmeye hazırlanıyor.
Ünlü popçu, şubat sonu bitecek konser programının ardından, bir süredir tedavi gördüğü MS hastalığına en duyarlı ülke olan eşi Chloe Loughnan’ın memleketine gidecek.
Albüm çalışmalarına başlayacağı nisan ayına kadar İrlanda’da eşinin ailesinin yanında kalacak olan Ortaç, bu sürede hem yeni besteler yapacak hem de arasının yeni düzeldiği eşine vakit ayıracak.
Kaynak:haberturk.com
Serdar Ortaç İrlanda'ya gidiyor!
Serdar Ortaç yeni şarkılarını İrlanda'da yazacak..Magazin - 22 Ocak 2017 23:00
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