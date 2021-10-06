"Serdar Ortaç kalp krizi geçirip öldü" haberlerine açıklama geldi

Serdar Ortaç’ın hayatını kaybettiği iddiası sosyal medya gündemine oldu. "Serdar Ortaç kalp krizi geçirip öldü" haberleri ardından açıklama geldi. Ortaç’ın mavi tikli hesabından yapılan açıklamada söz konusu iddialara yanıt verildi.

06.10.2021 12:26 Magazin

"Serdar Ortaç kalp krizi geçirip öldü" haberlerine açıklama geldi Sosyal medyada “Sanat camiasının acı günü. Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek vefat etti.” notuyla paylaşılan fotoğraf soru işaretlerine neden olmuştu. Serdar Ortaç'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Söz konusu fotoğraf “YANLIŞ HABERDİR.” notuyla paylaşılarak iddialar yalanlandı.


Takipçileri ise Ortaç'ın gönderisine, "Bir an gerçek sandım", "Çok korktum" ve "Yüreğime indi" şeklinde yorumlar yaptı.

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