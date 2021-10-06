"Serdar Ortaç kalp krizi geçirip öldü" haberlerine açıklama geldi

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Serdar Ortaç, Gecce.com'a konuştu!

Serdar Ortaç’a büyük tepki! Beşiktaş’tan suç duyurusu…

Sosyal medyada “Sanat camiasının acı günü. Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek vefat etti.” notuyla paylaşılan fotoğraf soru işaretlerine neden olmuştu. Serdar Ortaç'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Söz konusu fotoğraf “YANLIŞ HABERDİR.” notuyla paylaşılarak iddialar yalanlandı.Takipçileri ise Ortaç'ın gönderisine, "Bir an gerçek sandım", "Çok korktum" ve "Yüreğime indi" şeklinde yorumlar yaptı.