Serdar Ortaç koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. 51 yaşındaki Ortaç tercihini Biontech'ten yana kullandı.
"ŞİFA OLSUN, BİSMİLLAH"
Aşı olmadan önce açıklama yapan Ortaç, "Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız... Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" ifadelerini kullandı.
İşte o görüntüler:
Serdar Ortaç, koronavirüs aşısı yaptırdığı anları paylaştı: “Şifa olsun.”
Serdar Ortaç, koronavirüs aşıyı yaptırdığı anları Instagram'dan paylaştı. Tercihini Biontech'ten yana kullanan şarkıcı, "Şifa olsun" dedi.
08.05.2021 11:10 Magazin