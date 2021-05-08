Serdar Ortaç, koronavirüs aşısı yaptırdığı anları paylaştı: “Şifa olsun.”

Serdar Ortaç koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. 51 yaşındaki Ortaç tercihini Biontech'ten yana kullandı.Aşı olmadan önce açıklama yapan Ortaç, "Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız... Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" ifadelerini kullandı.İşte o görüntüler: