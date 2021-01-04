Serdar Ortaç: "Seçil hazır olduğu zaman tabii ki evlenmek isterim..."

Chloe Loughnan'ın sözleri Serdar Ortaç'ı harekete geçirdi

Chloe Loughnan: "Serdar Ortaç nafakamı ödemiyor!"

Serdar Ortaç-Seçil Gür barıştı! "Beni affetti!"

Serdar Ortaç'tan şok cevap: "Allah belanı versin!"

Gülşen ve Sezen Aksu gibi isimlere benzetilmesiyle ilgili konuşan Seçil Gür, “Gülşen’i çok sever ve kalemini çok başarılı bulurum. Sezen Aksu’ya da benzetilmekten şeref duyuyorum tabii ki. Benim için inanılmaz iyi bir şey. Ama ben devamlı birilerine benzetiliyorum. Nedense Seçil olarak kabul görmedim. Ajda Pekkan’a da çok benzetiliyorum. Bunlar gerçekten güzel isimler. Ama son çıkardığım şarkımı Aleyna Tilki’ye benzetmişler. O bana benzeyebilir doğru ama ben ona benzeyemem.’’ dedi.Yelda Kırçuval’ın "Siz ayrıldıktan sonra Serdar’la bir yayın yapmıştım çok mutsuzdu, karamsardı şimdi ise gözleri ışıldıyor. Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna Seçil Gür, "O kadar çok seviyorum ki Serdar’ı. O da bunu hissediyor. O da beni seviyor.Evlilikle ilgili konuşmuyoruz ama konuşurken 5 yıl sonramızı birlikte nasıl yaşlanacağımızı düşünüyoruz. Allah nasip etsin tabii ki şu an çok mutluyuz.’’ şŞeklinde cevap verirken Serdar Ortaç, "O kadar iyi gidiyor ki şu an. Zamanı gelince otomatik olarak ikimizde aynı anda hissederiz diye düşünüyorum.’’ dedi.Hayranları tarafından canlı yayında evlenme teklifi etmesi istenen Serdar Ortaç, "Bence zamanı değil çünkü onun da hazır olduğu günü ben hissederim. Seçil’in hazır olduğu gün tabii ki evlenmek isterim ama özel olmalı bu durum.’’ şeklinde cevap verdi.Yeni projelerinden de bahseden Seçil Gür, "Ya yaşarken başaracağım ya da öldükten sonra efsane olacağım, buna inanıyorum. Çünkü üretiyorum. 8 adet single parçam var. İçlerinde Serdar’la yapacağımız düetler de var. Şarkıların aranjelerini de Serdar yapacak.’’ dedi. Ayrıca arabesk yapmayı düşündüğünü de belirtti.