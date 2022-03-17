Serdar Ortaç: "Seçil'i Chloe'den 10 kat fazla sevdim"

Serdar Ortaç, 40'ta çocukluğundan ailesine, özel hayatından, sanat dünyasına, şarkılarına,Türkiye gündemine dair pek çok soruyu tüm içtenliği, samimiyeti ile yanıtladı. 40'ın Serdar Ortaç bölümü adeta "Serdar Ortaç Belgeseli" oldu.Cansu Canan Özgen, Serdar Ortaç'a yakalandığı MS hastalığını yönelterek "Serdar Ortaç'ı ne hasta etti?" diye sordu.Serdar Ortaç çok konuşulacak itiraflara imza attı. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklamaları:Aşırı stres vardı. Çok para geliyordu, çok para gidiyordu. Gelen para kumara gitti. Giden paranın üzüntüsü, helal kazanıp harama vermek mahvettim kalbimi ve beynimi. Daha 25 yaşındaydım, Karabiberi söylerken sahneden asker kaçağı diye hapse atıldım, beraat ettim. Suçsuz bulunduğuma mı sevineyim, giden 3 buçuk aya mı üzüleyim? Mamak'da yerin 7 kat dibince hücrede yatarken, 3 gönce kraldım konser veriyordum ona mı üzüleyim? Çok dürüst olduğum için başıma gelenleri mi üzüleyim? Baba öldü, kardeş hastalandı yatağa girdi, hangi birine stres yapmayayım? Sen balığa gidip yemek yerken, ben evde oturup tek başıma lanet olsun bu hayata dedim. Daha inançlı daha temkinli yaşamalıymışım. Bu kadar hovarda olmamalıymışım. Minibüsten çıkan onlarca kız yaşanmamalıymış. Bir tane kadını sevip, çocuk yapıp ölmeliymişim. Yanlış yapmışım. Ama benim hayatımda bu. Beni MS yapan da bu hayat.Cansu Canan Özgen, "Önümüzdeki yaza yine bir Serdar Ortaç şarkısı damga vurur mu?" sorusu üzerine Serdar Ortaç'tan çok ilginç cümleler geldi. Ortaç, "Yapımcılar artık yeni şarkçılar istiyorlar, rap yaptırıyorlar ama müziğin içine bizim makamlarımızı koyduruyorlar" diyerek sözlerine başladı ve "Yapımcılar artık yeni şarkıcılar çıksın istiyorlar. O yüzden yeni isimler çıkıyor. Yapımcı hala yeni isim istiyor. Z kuşağına rap'i dinletmeye çalışıyorlar ki, bizi artık dinlemesin. Bizim yerimizi tutamazlar ki, tutamayacaklar. Kaç gün dinlendiğini sen hesapla. Hala 93'deki Yar Diye Diye'yi mevzu ediyorsun, şimdi yeni çıkanlardan bir tane isim söyle. Tanıyorum hepsini, bizi istemiyorlar artık, Serdar Ortaç, Kenan Doğulu, Demet Akalın, Tarkan bu tren bitsin diyorlar. Ama bitmez, bitmeyecek." dedi.Cansu Canan Özgen, Serdar Ortaç'a Tarkan'ın son şarkısı Geççek'i de sordu. Özgen'in "Tarkan, Geççek şarkısıyla Cumhurbaşkanına saygısızlık mı etti?" sorusunda Serdar Ortaç, "Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum, artık temkinli konuşmuyorum. Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara. Evet Cumhurbaşkanımızın, hükümetin yaptığı her adımı destekliyorum, hepsini ben desteklesem ne olur? O konuyu kapatıyorum. Tarkan olay gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı. Şarkı da çok dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki! Lay lay lom yaparım, hepimiz yaparız. Sözleri işte bu olmasın diye yapmıyorum. Adamı mahvettik işte. Geççek geççek bu işte... Çocuk pandemi geççek diyor. Bunlar olmasın diye aşk şarkısı yapıyorum işte, kafam basmadığı için değil! Kafam çok da iyi basar" yanıtını verdi.Cansu Canan Özgen, "Meral Akşener'e abla diyecek kadar yakınlığınızın sebebini merak ediyoruz. Merak Akşener Serdar Ortaç'ın kalbine nasıl taht kurdu?" diye sorunca Serdar Ortaç, "Hiç görmedim, hiçbir tanışıklığım yok, ben samimiyetimden abla diyorum. Tansu Hanım'dan sonra bir kadın olabilir diye düşündüm. Ülkeyi bir kadının yönetmesini çok isterdim. Asgari ücretle geçinemezdim, aylık giderim 200 bin lira. Sadece giderim! Küçük bir apartman dairesine geçsem bile geçinemem. Ukrayna başkanı 40 yaşında mı adam, hırsı yüzünden mahvetti ülkesini, halbuki uzlaşabilirdi, illa git Rusya'ya katıl demiyoruz ki ona, Nato'ya girme, tamam Rusya'yı kov ama, Nato'yu da kov. Adam diyor ki 'sınırıma yaklaşma' Uzun lafın kısası Meral Hanım'ı tanımıyorum, Ak Parti Tayyip Erdoğan bence..... Neden ben içimde bir makina ile durduruyorum kendimi..... Bundan sonra yiyeceğim linçleri düşünüyorum.... Tayyip Erdoğan en iyi yönetimi kurdu ve hatalarıyla sevaplarıyla devam ediyor ve etsin. " cevabını verdi.Cansu Canan Özgen, "Serdar Ortaç gerçekten kimseyi sevmedi mi?" diye sordu. Serdar Ortaç "Sevdim. Çok sevdiğim bir sürü insan oldu. Seçil'i çok sevdim, Chloe'yi de sevmiştim. Kendimi sevmediğim doğru, yaşamayı da çok sevmiyorum. Belki de bu yaştan sonra bu hale geldim. Mutlu ve yaşamayı seviyor olduğumu söyleyemem. Bugün bir uçak düşse içinde ben olsam çok da üzülmezdim. Seçil'in dedikleri doğru, kendimi sevmediğim doğru, ama onu sevdim. Seçil'le keşke tekrar birlikte olsak derim. Ben Seçil'i Chloe'den 10 kat daha fazla sevdim. Artık olmaz. Biten bitmiştir. Diğerleri gibi üçüncü, altıncı deneme benim kitabımda olmaz" dedi.Cansu Canan Özgen, 40'ta Serdar Ortaç'a boşandığı eşi Chloe Loughnan ile ilgili sorular yöneltti. Özgen, "Chloe Hanımla evli kalmak ister miydiniz? Serdar Ortaç Chloe mağduru mu?" sorusunu sordu.Serdar Ortaç; "Evli kalmak istemezdim. O zamanlar çok sevmiştim, kötü bir kız değil, iyi bir kız. Eve haciz göndermesi onur kırıcı. 700 değil, 1 küsür ödedim, hacizi kaldırdım. Niye haciz gönderirsin ki? Boşandıktan sonra çocuk yaptığın, sevdiğin, sarıldığın, koynunda ağladığın insan düşmana dönüşüyor. Bu insanoğlu çok enteresan. Uğruna şarkılar yazıp öldüğün kadına ya da erkeğe düşman oluyorsun boşanınca. Haciz gönderdiği için çok sinirliyim, bir daha Türkiye'ye dönmemesi için dua ediyorum; gözümün önünde olmaması için. Hayranlarım da hep yazıyor yazık oldu, diye! Paraya da yazık oldu, 8 seneye de yazık oldu, ama şükretmek lazım, o zaman seviyordun, şimdi böyle konuşuyorsun derler. Ama boşanınca böyle oluyor. Allah cezanı versin diye de boşanmadım, severek boşandım" dedi.