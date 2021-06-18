Serdar Ortaç önceki gün Bebek’teydi. Maddi sıkıntılar yaşayan şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan’ın nafakası dışında tüm borçlarını kapattığını söyledi.
Eski eşinin kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberler hakkında Ortaç, “Eskiden sorun yaratmıyordu ama demek ki coştu. Eve haciz koymuş, tabii ki ödeyeceğiz. Bende parası kalmaz" açıklamasını yaptı.
Serdar Ortaç sitem etti: Chloe coştu, 600 bin TL borcum var eve haciz koydurdu
Şarkıcı Serdar Ortaç (51), beş yıl evli kalıp 2019'da tek celsede boşandığı ve nafakayı ödemediği için kendisine dava açtığı haberleri çıkan İrlandalı model Chloe Loughnan'a (29) tepki gösterdi.
18.06.2021 10:38 Magazin