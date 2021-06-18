Serdar Ortaç sitem etti: Chloe coştu, 600 bin TL borcum var eve haciz koydurdu

Serdar Ortaç önceki gün Bebek’teydi. Maddi sıkıntılar yaşayan şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan’ın nafakası dışında tüm borçlarını kapattığını söyledi.Eski eşinin kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberler hakkında Ortaç, “Eskiden sorun yaratmıyordu ama demek ki coştu. Eve haciz koymuş, tabii ki ödeyeceğiz. Bende parası kalmaz" açıklamasını yaptı.