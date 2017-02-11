Serdar Ortaç: Türkiye bizden çocuk bekliyor!

Magazin - 11 Şubat 2017 17:50

Boşanma iddialarına öpüşerek cevap veren çiftten Chole'e "Çocuk yapacak mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi:"Bütün Türkiye bunu istiyor sanırım ama zamanı gelmedi. Evlenmek hemen çocuk sahibi olmak demek değildir. Ben hayatı biraz daha yaşamak istiyorum. Çocuk her şeyi değiştirir. Romantizm sona erer."