Boşanma iddialarına öpüşerek cevap veren çiftten Chole'e "Çocuk yapacak mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Bütün Türkiye bunu istiyor sanırım ama zamanı gelmedi. Evlenmek hemen çocuk sahibi olmak demek değildir. Ben hayatı biraz daha yaşamak istiyorum. Çocuk her şeyi değiştirir. Romantizm sona erer."
Serdar Ortaç: Türkiye bizden çocuk bekliyor!
Serdar Ortaç ve eşi Chloe, Posta Gazetesi'nden Nazenin Tokuşoğlu'na konuştu.Magazin - 11 Şubat 2017 17:50
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