Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Çeşme'de bir beach’te deniz kazası yaşadı.
Sığ suda dengesini kaybedip düşen şarkıcı, sırtında küçük sıyrıklarla kazayı atlattı.
Olayın hemen ardından basına yansıyan Ortaç, “Sırtımı bir yere çarptım, küçük sıyrıklar oldu. Doktora gidecek bir durum yoktu, oradaki çocuklardan ilaç sürmesini rica ettim” dedi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Serdar Ortaç'a plajda ilk yardım!
Önceki gün Çeşme'de bir beach’te deniz kazası yaşayan Serdar Ortaç'a ilk müdahale plajda yapıldı.Magazin - 25 Temmuz 2017 06:00
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