Gecce boyunca sevilen şarkılarını misafirleri için seslendiren Ortaç, Sahne İstanbul ekibinin pasta sürprizi ile doğum gününü Sahne’de kutladı.
47 yaşına giren sanatçı "Ben evlendikten sonra yeniden doğdum aslında!" diyerek eşine olan sevgisini dile getirdi.
Serdar Ortaç'a sahnede doğum günü
Önceki gecce Sahne İstanbul Etiler’de ünlü sanatçı Serdar Ortaç sahne aldı.Eğlence - 19 Şubat 2017 17:00
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