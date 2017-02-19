Serdar Ortaç'a sahnede doğum günü

Eğlence - 19 Şubat 2017 17:00

Gecce boyunca sevilen şarkılarını misafirleri için seslendiren Ortaç, Sahne İstanbul ekibinin pasta sürprizi ile doğum gününü Sahne’de kutladı.47 yaşına giren sanatçı "Ben evlendikten sonra yeniden doğdum aslında!" diyerek eşine olan sevgisini dile getirdi.