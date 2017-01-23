Serdar Ortaç'ın mutfak alışverişi!

Ünlü popçu Serdar Ortaç, önceki gün İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Alışveriş - 23 Ocak 2017 16:02
Serdar Ortaç'ın mutfak alışverişi!
Çoğunlukla mutfak alışverişi yapan Serdar Ortaç, AVM’deki yaklaşık iki saat süren alışveriş turunun ardından Günaydın Steak House’a geçerek keyifli bir akşam yemeği yedi.


YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Serdar Ortaç

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

ALIŞVERİŞ HABERLERİ

  • Ayşe Tolga kızıyla alışverişte
  • Sömestr eğlencesi Akmerkez'de
  • Dilek Hanif alışverişte!
  • İstinyePark szi bekliyor...
  • Zerrin Tekindor alışverişte
  • Yasemin Özilhan alışverişte!
  • İdil Fırat alışverişte!
  • Sinem Yıldırım alışverişte
  • Osman Çarmıklı Akmerkez'de
  • Hatipoğlu Ailesi'nin keyfi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel'de skandal hata
  • 'Ölene Kadar'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • Tolgahan Sayışman'dan Murat Yıldırım'a destek!
  • "İçerde" Melek, Celal Baba'yı vuracak mı?
  • 'Vatanım Sensin' setinde aşk!
  • Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya zor sorular!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • O Hayat Benim'de Bahar ve Ateş'e şok
Cesur ve Güzel'de skandal hata

EN POPÜLER HABERLER

  • "Masum"un galasına ünlü akını
  • Sezin Erbil o yoruma isyan etti
  • Meryem Uzerli'nin zor günleri!
  • Demet Akalın o konuyu açıkladı
  • "İçerde"de Coşkun paylaşılamıyor!
  • Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya zor sorular!
  • 'Vatanım Sensin' setinde aşk!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
"Masum"un galasına ünlü akını