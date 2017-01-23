Serdar Ortaç'ın mutfak alışverişi!
Ünlü popçu Serdar Ortaç, önceki gün İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.Alışveriş - 23 Ocak 2017 16:02
Çoğunlukla mutfak alışverişi yapan Serdar Ortaç, AVM’deki yaklaşık iki saat süren alışveriş turunun ardından Günaydın Steak House’a geçerek keyifli bir akşam yemeği yedi.
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