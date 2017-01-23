Serdar Ortaç'ın mutfak alışverişi!

Alışveriş - 23 Ocak 2017 16:02

Çoğunlukla mutfak alışverişi yapan Serdar Ortaç, AVM’deki yaklaşık iki saat süren alışveriş turunun ardından Günaydın Steak House’a geçerek keyifli bir akşam yemeği yedi.