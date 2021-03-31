Serdar Ortaç'ın oyunculuğu da tam not aldı!

Sosyal medyayı sık kullanmaya başladıktan sonra kendisini daha içten ve net ifade etmeye başlayan Serdar Ortaç yaptığı paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ede dursun bir yandan da oyunculuğun kapısını araladı. Başarılı popçu, geçtiğimiz haftalarda Star TV'de ekrana gelen 'Menajerimi Ara' dizisine konuk olmuştu. Dizide Fatih Artman’ın canlandırdığı Çınar karakteri ile birlikte dikkat çeken sahnelerde yer almıştı. Ortaç, Artman’ın oyunculuğuna da büyük övgüde bulunmuş, dizi ekibinin de ne kadar profesyonel olduğunu kısa süren ve organize çekimlerle fark ettiğini ifade etmişti.Serdar Ortaç'ın yer aldığı sahneler oldukça beğenildi. Bunun üzerine 'Menajerimi Ara' ekibi daha önce İrem Derici de olduğu gibi Serdar Ortaç'ı da yeniden diziye davet etti. Başarılı şarkıcı bir kez daha 'Menajerimi Ara' dizisinde boy gösterdi.Pop müzik deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan Serdar Ortaç'ın oyunculuk performansı da beğeni topladı. Şarkıcının yer aldığı sahneler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.