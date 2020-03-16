Serdar Ortaç'tan aşk itirafı: "Zirvedeki günlerimi hatırlatıyor"

Serdar Ortaç'tan Seçil Gür itirafı: "İlişkimiz güzel gidiyor"

Kafa karıştırdı! PR aşkı değilmiş!

Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, önceki akşam Bebek’teydi. Ünlü popçu, magazin muhabirlerinin “Seçil Hanım size ne kattı?” sorusuna “Bana çalışma hırsı verdi. Zirvede olduğum en güzel günleri tekrar hatırlattı. Kendi aramızda bir edebiyat yarattık. Türkçe konuşuyoruz ama sanki ‘Seçilce’ veya ‘Serdarca’ gibi. Daha da bir şey vermesin, bu bana yeter. Kendisi kalbi de güzel, iyi bir insan“ derken, Gür ise “Serdar bana mutluluk verdi ve çok huzurluyum” yanıtını verdi.