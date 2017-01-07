Serdar Ortaç'tan bebek müjdesi
Son dönemde Chloe Loughnan ile boşanacağı haberleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç, ilişkileriyle ilgili önemli itiraflarda bulundu.
Magazin - 07 Ocak 2017 22:25
Serdar Ortaç, boşanacakları yönünde çıkan haberleri bir kez daha yalanlarken 2017'de bebek sahibi olmak istediklerini müjdeledi.
Chloe Loughnan: Serdar benden boşanamaz çünkü...
Eşine hala ilk günkü gibi aşık olduğunu dile getiren Ortaç, "Chloe kırılgan bir çiçek gibi. Tırnağı acısa benim canım yanıyor. O üşüyünce, ben titriyorum. Yüzünü asınca, kahroluyorum" diye konuştu. Şarkıcı, "Chloe 'Otur' deyince oturacak bir kız değil. Başına buyruk. Bu yüzden aşığım" ifadelerini konuştu.
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