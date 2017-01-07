Serdar Ortaç'tan bebek müjdesi

Son dönemde Chloe Loughnan ile boşanacağı haberleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç, ilişkileriyle ilgili önemli itiraflarda bulundu.

Magazin - 07 Ocak 2017 22:25
Serdar Ortaç'tan bebek müjdesi
Serdar Ortaç, boşanacakları yönünde çıkan haberleri bir kez daha yalanlarken 2017'de bebek sahibi olmak istediklerini müjdeledi.

Chloe Loughnan: Serdar benden boşanamaz çünkü...

Chloe Loughnan: Serdar benden boşanamaz çünkü...



Eşine hala ilk günkü gibi aşık olduğunu dile getiren Ortaç, "Chloe kırılgan bir çiçek gibi. Tırnağı acısa benim canım yanıyor. O üşüyünce, ben titriyorum. Yüzünü asınca, kahroluyorum" diye konuştu. Şarkıcı, "Chloe 'Otur' deyince oturacak bir kız değil. Başına buyruk. Bu yüzden aşığım" ifadelerini konuştu.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • "Artık sadece evde aileme..!"
  • Heyecan daha da arttı!
  • Zehra dönmek istiyor!
  • Özcan Deniz köye yerleşti!
  • Berrak o soruya çok kızdı!
  • "Oyunculuğu bıraktım" diyordu...
  • Whatsapp'la evlilik teklifi!
  • Tavrını net koydu!
  • Olan Murat'a oldu!
  • Kaybederse 260 bin lira ödeyecek!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!
  • Gülben ile Mustafa aynı eve mi taşındı?
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
  • "Diriliş Ertuğrul"a 2 bomba transfer!
  • Özcan, Aslı'yı bırakmıyor!
  • Terör ihbarı Demet Akalın'ı korkuttu!
  • İrem Derici'yi kızdıran haber!
  • 'Survivor'a katılacak son iki isim belli oldu!
Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Pelin Karahan: Artık sadece evde aileme..!
  • "Ah Ulan Sevda" klibinden yeni tanıtım
  • Zehra dönmek istiyor!
  • Özcan Deniz köye yerleşti!
  • Berrak Tüzünataç o soruya çok kızdı!
  • "Oyunculuğu bıraktım" diyordu...
  • Whatsapp'la evlilik teklifi!
  • 'Boşanıyorlar' derken bebek müjdesi geldi!
Pelin Karahan: Artık sadece evde aileme..!