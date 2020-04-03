Serdar Ortaç'tan Demet Akalın'a yanıt!

Serdar Ortaç, Demet Akalın'ın "Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu... Boş yapma" sözlerine yanıt verdi.

03.04.2020 13:23 Magazin

Serdar Ortaç'tan Demet Akalın'a yanıt! Serdar Ortaç, sayfasında "Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin" notunu paylaşmıştı.

Demet Akalın'dan Serdar Ortaç'a sert yanıt:

Demet Akalın'dan Serdar Ortaç'a sert yanıt: "Kumarda villalar giderken virüs yoktu"



Bu mesaja Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi: "Kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi? Ne saçma bu konuşmalar! Yok evleri, yok büyük çanta! Herkes bütçesine göre ev alır ortada! Ama olur mu şimdi tam zamanı demagoji yapmanın... Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu... Boş yapmayın."

Serdar Ortaç'tan Demet Akalın'a cevap "Ben o sözleri kendime söyledim ben kimseye laf etmedim ki"

Serdar Ortaç'a corona virüs testi!

Serdar Ortaç'a corona virüs testi!
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: