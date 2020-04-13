Serdar Ortaç'tan flaş karar: "Adını Nesrin koyacağım"

Serdar Ortaç, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınlara devam ediyor. Ünlü popçu yaptığı açıklamalarla da oldukça çok konuşuluyor. Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra Seçil Gür’le kısa süre birlikte olan şarkıcı, “Tek yaşıyorum. Yalnız öleceğim” dedi. Bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini belirten Ortaç, “İsmini annemin adı Nesrin koyacağım” şeklinde konuştu.