Serdar Ortaç'tan flaş karar: "Adını Nesrin koyacağım"

Kız çocuğu evlat edineceğini söyleyen Serdar Ortaç, "Adını Nesrin koyacağım" dedi.

13.04.2020 14:57 Magazin

Serdar Ortaç'tan flaş karar: "Adını Nesrin koyacağım" Serdar Ortaç, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınlara devam ediyor. Ünlü popçu yaptığı açıklamalarla da oldukça çok konuşuluyor. Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra Seçil Gür’le kısa süre birlikte olan şarkıcı, “Tek yaşıyorum. Yalnız öleceğim” dedi. Bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini belirten Ortaç, “İsmini annemin adı Nesrin koyacağım” şeklinde konuştu.
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