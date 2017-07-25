Serdar Ortaç’tan nostalji geccesi

Şarkıcı Serdar Ortaç, Bodrum'da verdiği konserde, geçmişten günümüze sevilen parçalarını seslendirdi.

Magazin - 25 Temmuz 2017 23:59
Serdar Ortaç’tan nostalji geccesi
Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki bir mekanda konser veren Serdar Ortaç, sahneye seyirciler arasından 'Gıybet' isimli şarkısını söyleyerek çıktı. İki dansçı kızın eşlik ettiği Ortaç'ı hayranları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yaklaşık 1000 kişinin izlediği konserde Ortaç sevenlerine oldukça keyifli anlar yaşattı. "Sevgili konuklar bu gecce Serdar Ortaç'ın 1994'den 2017'ye kadar olan en iyi şarkılarını dinleyeceksiniz. Hepiniz Serdar Ortaç'a hoşgeldiniz. Arkadaşlar artık evlendiğime göre kimseye canım, cicim demeyeceğim" diyerek sahneye çıkan Ortaç, 'İki Deli' ve 'Mesafe' isimli şarkılarıyla konserine devam etti.

Şarkı aralarında hayranları ile sohbet de eden Ortaç, yaklaşık bir saat sahnede kaldı. Ortaç sık sık izleyenler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

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DHA
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Bağlantılar: Serdar Ortaç, Bodrum

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