Serdar Ortaç'tan şok cevap: "Allah belanı versin!"

Serdar Ortaç içini döktü: "Kumar oynamak en büyük hatamdır"

Serdar Ortaç herkesi duygulandırdı: "Chloe'yi çok sevmiştim.."

Serdar Ortaç'ın Instagram filtresiyle imtihanı!

Önceki gün görüntülenen Serdar Ortaç, magazin muhabirlerinin "Geçmişte yaptıklarınızı düşünürseniz, eski Serdar'a ne söylemek isterdiniz?" sorusuna cevap verdi. Kendisini oldukça sert sözlerle eleştiren popçu, "Allah belanı versin derdim. Eskiden kötüydüm abi ne diyebilirim ki?" ifadelerini kullandı. Serdar Ortaç'ın bu çıkışı şoke etti.[url=https://www.gecce.com/haber-serdar-ortacin-instagram-filtresiyle-imtihani][/url]