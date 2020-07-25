Serdar Ortaç'tan şok cevap: "Allah belanı versin!"

Serdar Ortaç kendisini çok sert eleştirdi.

25.07.2020 16:35 Magazin

Serdar Ortaç'tan şok cevap: "Allah belanı versin!" Önceki gün görüntülenen Serdar Ortaç, magazin muhabirlerinin "Geçmişte yaptıklarınızı düşünürseniz, eski Serdar'a ne söylemek isterdiniz?" sorusuna cevap verdi. Kendisini oldukça sert sözlerle eleştiren popçu, "Allah belanı versin derdim. Eskiden kötüydüm abi ne diyebilirim ki?" ifadelerini kullandı. Serdar Ortaç'ın bu çıkışı şoke etti.

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Serdar Ortaç'ın Instagram filtresiyle imtihanı!

Serdar Ortaç'ın Instagram filtresiyle imtihanı!


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