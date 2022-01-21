Şarkıcı Serdar Ortaç, 'Şarkılar Bizi Söyler' programına konuk oldu. Keyifli anların yaşandığı programa Serdar Ortaç'ın itirafı damga vurdu.
'Nehir Gözlüm' şarkısını söyleyen Serdar Ortaç "Bu şarkıyı 20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım. Cansu mehvedecek beni ama aşıktım kadına. Haberi yoktu, platonik bir aşktı. O kendi yoluna gitti. Cansu için bir şarkı yazayım dedim. Nehir Gözlüm'ü yazdım kadına" dedi.
İşte Nehir Gözlüm'ün sözleri:
Kısmeti bağlı dediler
Gülüşü candan edalı dediler
Ah delikanlı yüreğim
Bu gecce senden utandı dediler
Kendimi kandırmadım
Senden kurtulamadım
Kaç kere sevdi yüreğim
Sen gibisini bulamadım
Bu dünyayı yakacak mısın
Bana aşık olacak mısın
İlk kez aşık olmuş gibi
Yüreğimden taşacak mısın
Bana evet diyecek misin
Yoksa öpüp gidecek misin
Nehir gözlüm aşkım için
Her şeyini verecek misin
Serdar Ortaç'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf: Cansu Dere'ye aşıktım
‘Şarkılar Bizi Söyler’ programına konuk olan Serdar Ortaç, yıllar önce Cansu Dere'ye aşık olduğunu ancak oyuncunun bundan haberinin olmadığını söyledi: “‘Nehir Gözlüm’ şarkısını da onun için yazmıştım.”
21.01.2022 16:43 Magazin