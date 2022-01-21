Serdar Ortaç'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf: Cansu Dere'ye aşıktım

Şarkıcı Serdar Ortaç, 'Şarkılar Bizi Söyler' programına konuk oldu. Keyifli anların yaşandığı programa Serdar Ortaç'ın itirafı damga vurdu.'Nehir Gözlüm' şarkısını söyleyen Serdar Ortaç "Bu şarkıyı 20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım. Cansu mehvedecek beni ama aşıktım kadına. Haberi yoktu, platonik bir aşktı. O kendi yoluna gitti. Cansu için bir şarkı yazayım dedim. Nehir Gözlüm'ü yazdım kadına" dedi.İşte Nehir Gözlüm'ün sözleri:Kısmeti bağlı dedilerGülüşü candan edalı dedilerAh delikanlı yüreğimBu gecce senden utandı dedilerKendimi kandırmadımSenden kurtulamadımKaç kere sevdi yüreğimSen gibisini bulamadımBu dünyayı yakacak mısınBana aşık olacak mısınİlk kez aşık olmuş gibiYüreğimden taşacak mısınBana evet diyecek misinYoksa öpüp gidecek misinNehir gözlüm aşkım içinHer şeyini verecek misin