Serdem Coşkun’a Rihanna stili

Serdem Coşkun, 5 yıl aradan sonra iddialı bir şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Başarılı sanatçı, söz ve müziği kendisine ait “Benden Sana Gelsin (Baba Müslüm)” adlı çalışmayı dijital platformlarda beğeniye sundu. Single, Too Production etiketiyle yayınlandı.Prodüktörlüğünü Cem Başaran Aksan ve Enes Yıldırım’ın üstlendiği, düzenlemesini ise Uğur Balcı’nın yaptığı “Benden Sana Gelsin (Baba Müslüm)” şarkısının klibi, Umut Kumral Devecioğlu’nun yönetmenliğinde çekildi. Serdem Coşkun klibe tarzıyla damgasını vurdu.Serdem Coşkun, klip çekimlerinde dünyaca ünlü Barbadoslu yıldız Rihanna’nın River Island markası için tasarladığı bir tulumla kamera karşısına geçti. Kalabalık bir dansçı ekibinin eşlik ettiği Coşkun, danstaki hünerlerini de sergiledi. Netd Müzik’te yayına giren klip büyük beğeni topladı. Sevenleri, çok özledikleri Serdem Coşkun’u ‘like’ ve yorum yağmuruna tuttu.