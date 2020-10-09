'Şeref Sözü'nün afişi görücüye çıktı!

Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’, çarpıcı hikayesi, yıldızlarla dolu kadrosu ve görkemli setiyle yeni sezonun en merak edilen projesi olarak dikkat çekiyor. Çekimleri, Türkiye dizi tarihinde ilk olmak üzere dizi için adeta yeniden inşa edilen 480 bin m2’lik bir adada gerçekleştirilen ‘Şeref Sözü’, 14 Ekim Çarşamba akşamı Show TV’de başlıyor.Yapımları ile dünyanın her köşesine ulaşan TIMS&B Productions’ın vizyonu, fenomen olmuş dizilerin yönetmeni Cevdet Mercan’ın rejisi ve hafızalardan silinmeyen dizi hikayelerinin senaristi Eda Tezcan’ın kalemi ile ‘Şeref Sözü’ yeni sezonun en çok konuşulan dizisi olacak.Şeref Sözü 14 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!