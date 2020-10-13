'Şeref Sözü'nün konusu ne?

Görkemli prodüksiyonu, çarpıcı hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en çok beklenen dizisi olan ve fragmanları ile büyük ilgi gören ‘Şeref Sözü’ ilk sahnesinden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.Aile serveti ve Adabeyli Adası’nın geleceği için gerçekleşmek üzere olan düğün!15 yıl önce verdiği şeref sözünü tutmak için bir telefon ile yola çıkan, müstakbel damat ve adanın gözbebeği Cihan Adabeyli!Beyrut’ta kucağında yeni doğmuş bebeği ile ölümün kıyısından kurtarılmayı bekleyen, İsra!Eski nişanlısı ve yeni doğan çocuğunu bulmak için dünyayı ayağa kaldırmaya hazır, Faruk!Çocukluk aşkı ve çocuğunun babası ile evlenmek için saatleri sayan Yasemin!Ailesinin yüz yıllardır yönettiği adanın ve ailesinin geleceği için bu düğün gününü ilmek ilmek hazırlamış olan Emsal Adabeyli!Ekranların en görkemli, en göz kamaştıran hikayesi işte bu kahramanların bu anları ile seyirciyle buluşacak!Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası’na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli’nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir.Arayan İsra’dır. İsra’nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! Kucağında yeni doğmuş bebeği ile son çare Cihan’ı arar. Ve Cihan Adabeyli uçağına atlayıp Lübnan’a gider! Faruk, şehrin her yerinde İsra’yı ve çocuğunu ararken, Cihan hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle Adabeyli Adası’nda tüm düzen alt üst olacaktır...Adabeyli Adası’nda İsra’nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir.Verilen ‘Şeref Sözü’ geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün başrollerini Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik paylaşıyor.Görkemli prodüksiyonu, zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle ‘Şeref Sözü’, 14 Ekim Çarşamba akşamı 20:00’de Show TV ekranında başlıyor!