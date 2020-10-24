'Şeref Sözü'nün yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı!

Cihan'ın İsra ile evli olduğunu açıklaması Adabeyli Adası'nda büyük ses getirdi. Düğün gününde karım diye tanıttığı İsra ile birlikte adaya dönen Cihan başta Yasemin olmak üzere herkesi şoke etti. Yasemin sinirlerine hakim olamazken Mustafa'yı da alıp ortadan kayboldu ve intihar girişiminde bulundu. Tam o anda fenere gelen Cihan hemen suya atlayarak Yasemin'i kurtardı ancak bu sefer Mustafa kayıptı. Tüm ada Mustafa'yı bulmak için arama çalışmalarına başladı. Çalışmalar hızla devam ederken evden ayrılan İsra, Mustafa'yı bulup limana getirdi. Adaya gelir gelmez yaşadığı yıkıcı olaylar yüzünden gitmek isteyen İsra, Cihan'ın başına gelenlerden kendini sorumlu tuttu ancak Cihan, İsra'yı bırakmadı. Öte yandan Adabeyli Adası'nda İsra'yı kabul etmeleri için herkesin evliliklerine inanması gerekiyordu. Gerçek evli gibi davranan Cihan ve İsra'yı bu durum birbirine yakınlaştırıyordu ancak Emsal ve Cavidan, İsra'yı adadan göndermeye kararlıydı. Cavidan, İsra'yı adadan ayrılması ve bir daha geri dönmemesi için ikna etti. Sabah karanlığında Adabeyli Malikanesi'nden çıkan İsra adadan ayrıldı ancak verdiği bu kararın sonunda onu büyük bir tehlike bekliyordu. Teknenin kaptanı denizin ortasında durup silahını İsra'ya doğrulttu. İsra'dan çocuğunu bırakıp denize atlamasını istedi. Gerilimin giderek tırmandığı bu anlarda İsra denize atlamayınca adam silahını ateşledi ve İsra'yı vurdu. Kanlar içinde denize düşen İsra nasıl kurtulacaktı?Şeref Sözü, Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!