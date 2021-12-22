Seren Serengil: Bu bir skandal, midemi almışlar

Seren Serengil, geçirdiği operasyonun ardından dün “Söylemezsem Olmaz” programına telefonla bağlanarak sağlığı hakkında son durumu anlattı.Serengil, yanlış mide küçültme ameliyatı kurbanı olduğunu açıkladı: “Aylardır ameliyatı bekliyordum. Çünkü İzmir’deki doktorum mide küçültme ameliyatı videosunu bir türlü vermiyordu. Neden kaçtıklarını anlıyoruz. Bütün organlarım yapışmış. Ameliyatım 6 saat sürecekti ama operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok. Bu, skandal bir durum. Doktorum şunu söyledi: ‘Böyle bir ameliyat 70 kiloda bir insana yapılamaz ve alt midenizi bulamadık.’ Organım yok. 3-5 kilo daha almak zorundayım.”